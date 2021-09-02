Gürleyik Mahallesi'nde faaliyet gösteren krom maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göçükten 3 işçiyi yaralı olarak kurtardı.

Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.