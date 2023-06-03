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Güncel
AA 03.06.2023 10:32

Sivas'ta köy muhtarı, yaralı bulduğu şahini ekiplere teslim etti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde köy muhtarı tarafından kanadından yaralı bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sivas'ta köy muhtarı, yaralı bulduğu şahini ekiplere teslim etti

Baharözü Muhtarı Adem Çiftçi, aracıyla ilçe merkezinden köyüne giderken yol kenarında şahin gördü.

Kanadından yaralandığı için uçamayan şahini alarak köyüne giden Çiftçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçti.

Ekipler, köye gelerek şahini teslim aldı.

Çiftçi, "Şahin kanadından yara almıştı, uçamıyordu. Köye getirdim, su ve yiyecek verdim. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayarak durumu anlattım, yardım istedim. Ekipler köye gelerek şahini aldı" dedi.

Şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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