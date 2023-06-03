Aydın’da 13 bin öğrenci LGS’ye girecek

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilecek olan LGS merkezi sınavına sayılı saatler kaldı.



Merkezi sınav 2022-2023 eğitim öğretim yılında resmi, özel ortaokullardaki 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 04 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak. Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde merkezi sınav, Aydın’da 17 ilçede 235 okulda, 965 salonda, 13 bin 717 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 2 bin 755 salon görevlisinin gözetiminde yapılacak olan LGS sınavı saat 09.30 ve 11.30 olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Merkezi Sınavda birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Sözel alanda öğrencilere Türkçeden 20, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülükten 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dilden 10'ar soru yöneltilecek. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Adaylara Matematik ve Fen Bilimlerinden 20’şer soru yöneltilecek.



Sınav sonuçlarının ise 26 Haziran 2023 tarihinde açıklanacağı öğrenildi. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “İlimiz genelinde emniyet bölgesinde olan sınav binalarında emniyet müdürlükleri, jandarma bölgesinde olan sınav binalarında jandarma komutanlıkları sınavın güvenli şekilde tamamlanması için emniyet tedbirlerini alacaklardır” ifadeleri yer aldı.