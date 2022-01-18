Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kangal, Yıldızeli ve Zara ilçelerine bağlı 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.