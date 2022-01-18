Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kar nedeniyle 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kangal, Yıldızeli ve Zara ilçelerine bağlı 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
Etiketler: Sivas Kar Yağışı Ulaşım
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