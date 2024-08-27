Parçalı Bulutlu 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.08.2024 14:01

Sivas'ta kaçakçılık operasyonu

Sivas'ta polisin düzenlediği operasyonda kaçak ürünler ele geçirildi.

Sivas'ta kaçakçılık operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla kent merkezinde iki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 14 sikke, 6 bin 800 doldurulmuş makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün, elektrikli sigara sarma makinesi, 6 kilogram bandrolsüz tütün, 174 kutu bandrolü boş makaron, 50 elektronik sigara likiti, 230 elektronik sigara, 28 kutu nargile tütünü, kurusıkı tabanca, şarjör ve kama ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Sivas Polis Kaçakçılık Makaron
Sıradaki Haber
Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
'Her nefis ölümü tadacaktır' dediği anda kaza yaptı
14:22
Marmara Denizi'nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor
14:20
Filistin topraklarını gaspeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlileri "tecavüzle" tehdit etti
14:32
Bahçeli: DEM’lenen CHP’nin siyasi pozu ve pozisyonu yüksek düzeyli tehdittir
14:31
Japonya, Çin'e ait askeri uçağın hava sahasını ihlal etmesinin "kabul edilemez" olduğunu bildirdi
14:28
Hindistan'da protesto, çatışmaya dönüştü
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
FOTO FOKUS
'Her nefis ölümü tadacaktır' dediği anda kaza yaptı
'Her nefis ölümü tadacaktır' dediği anda kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ