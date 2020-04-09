Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, aralarında para toplayarak kurbanlık satın aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık ve birim müdürlerinin katılımıyla İtfaiye Müdürlüğünde dualar edildi. Duanın ardından itfaiye personeli tarafından iki koyun kurban edildi.

Kurban etleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Hayat Ağacı Derneğine bağışlandı.