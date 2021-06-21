Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta istinat duvarına çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Zara ilçesinde istinat duvarına çarparak devrilen otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
M.P. (70) idaresindeki 54 UG 705 plakalı otomobil, Dereköy mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi.
Araçta sıkışan sürücü ile torunu F.P (16), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün eşi A.P. (69) ve diğer torunu E.Y. (17) yaralandı.
E.Y. özel araçla, A.P. de helikopter ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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