SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında düzenlenen protokole SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul katıldı.

Protokolün imzalanmasının ardından açıklama yapan Kul, "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak yaptığımız bu anlaşma ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Teknokent'e ortak olmuş olduk. Akademisyenlerimizin burada yapacağı çalışmalar ticarileşme açısından oldukça önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile SCÜ ortaklığı ile kurulan Cumhuriyet Teknokent'e yeni bir paydaş kazandırdıklarını belirten Yıldız ise anlaşmayla, Cumhuriyet Teknokent'in yüzde 10 hissesini SBTÜ'ye vermiş olduklarını kaydetti.