Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 08:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
M.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ile O.Ç'nin kullandığı otomobil, Yenidoğan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücülerden M.Ç, aracında bulunan N.Ç. ve F.Ç. ile diğer araçta bulunan E.Ç. ve E.Ç. yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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