M.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ile O.Ç'nin kullandığı otomobil, Yenidoğan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücülerden M.Ç, aracında bulunan N.Ç. ve F.Ç. ile diğer araçta bulunan E.Ç. ve E.Ç. yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.