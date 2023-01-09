Olay, dün akşam saatlerinde Develi ilçesi Çaylıca Mahallesi'nde bir düğün töreninde meydana geldi.

Açık havada düzenlenen düğünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından havaya tabanca ile ateş açıldı.

Kurşunlardan biri, düğünde bulunan Mehmet Karaca'ya isabet etti. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Karaca'yı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.