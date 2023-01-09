Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun başkanlığında dün akşam düzenlenen Bakanlar Kurulu'nda, ülkenin su kaynakları dosyası ele alındı.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı, kabine toplantısında, dünyanın içinden geçmekte olduğu zorlu iklim koşullarının olumsuz yansımaları nedeniyle deniz suyunu tuzdan arındırma tesislerini ülkenin tüm kıyı şeridinde yaygınlaştırmaya yönelik bir plan hazırlanması talimatı verdi.” denildi.

Tebbun’un ulusal düzeyde yeni bir su ekonomisi politikasının yürürlüğe konulması ve yer altı sularının korumasının önemine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın bu bağlamda bir acil durum planı oluşturmak için çeşitli sektörleri harekete geçirdiği bilgisi verildi.

Cezayirli makamlara göre, ülkede 3 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle baraj, yer altı suları ve nehir seviyelerinde ciddi düşüş yaşanıyor.

Ülkenin kuzey bölgelerindeki tahıl ekimi başta olmak üzere, tarım sektörünün büyük ölçüde yağmur sularına bağlı olduğu Cezayir’in kıyı kentlerinde halka içme suyu sağlamak üzere 15 deniz suyunu tuzdan arındırma tesisine ek olarak 80'den fazla baraj da bulunuyor.