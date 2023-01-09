Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 06:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Aksaray'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Cengizhan Dağ idaresindeki otomobil, Hürriyet Bulvarı'nda Afganistan uyruklu Serajuddin Saeedi kontrolündeki motosikletle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Saeedi'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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