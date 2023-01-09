Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 05:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te bir otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Karabük'te otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.C. idaresindeki otomobil, Karabük Mahallesi Horasanlı Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada otomobildeki S.Ö. ve S.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan kontrolde 159 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
Son Haberler
- 06:54
- 06:38
- 06:20
- 06:01
- 04:56
Sıradaki Haber
Siirt'te trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz