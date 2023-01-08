Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da kaza: 4 yaralı
Elazığ'da halk otobüsünün otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.T. idaresindeki halk otobüsü, Çaydaçıra kavşağında M.S'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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