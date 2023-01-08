Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uganda'da trafik kazas: 21 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Uganda'nın Kenya sınırındaki Lwakhakha kasabasında bir yolcu otobüsünün aşırı hız nedeniyle devrilmesi sonucu 21 kişi öldü.
Lwakhakha Polis Müdürü Moses Mulalira Mule, yaptığı açıklamada, kaza yapan otobüsün Uganda'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gittiğini kaydetti.
Dün gece meydana gelen kazada 21 kişinin öldüğünü belirten Mule, bu kişiler arasında Uganda ve Kenya vatandaşlarının olduğu bilgisini verdi.
Mule, otobüsün, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiğini ifade etti.
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