Lwakhakha Polis Müdürü Moses Mulalira Mule, yaptığı açıklamada, kaza yapan otobüsün Uganda'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gittiğini kaydetti.

Dün gece meydana gelen kazada 21 kişinin öldüğünü belirten Mule, bu kişiler arasında Uganda ve Kenya vatandaşlarının olduğu bilgisini verdi.

Mule, otobüsün, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiğini ifade etti.