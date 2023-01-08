Ulusal basındaki haberlere göre, Badin, Mirpurhas ve Şehid Benazirabad bölgelerinde eyalet hükümeti, piyasa fiyatının altında sınırlı sayıda un satışına başladı.

Düşük fiyattan un almak isteyen selzedeler ise satış noktalarında izdiham oluşturdu.

Mirpurhas bölgesinde yaşanan izdihamda 37 yaşındaki Gulahi Bheel hayatını kaybetti.

Bheel’in ölümünün ardından yüzlerce kişi Mirpurhas Basın Kulübü önüne gelerek protesto düzenledi.

Selzedeler, yeterli miktarda un sağlanmadığını ve bu sebeple izdiham oluştuğunu belirterek Sind hükümetine tepki gösterdi.

Badin bölgesinde ise satış noktası önünde oluşan izdihamı polis copla müdahale ederek dağıttı. Yaşanan arbede sırasında 2’si kadın çok sayıda kişi yaralandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde selzedelerin unların satıldığı kamyonların arkasından koştuğu görüldü.

Pakistan'da 2022'de yaşanan sel felaketi sebebiyle yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı.