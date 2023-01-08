Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü ilçede, sis nedeniyle Kahta-Adıyaman ve Kahta - Siverek kara yolunda trafikte aksamalar yaşandı.

Trafiğin kontrollü sağlandığı ilçe merkezinde, sürücülerin sis farlarını açarak yavaş ilerlediği görüldü.

Bu kapsamda Adıyaman Havalimanı'nda İstanbul'dan yapılması planlanan uçak seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Yerine ek sefer düzenleneceği öğrenildi.