Xinhua'nın haberine göre, fosil yakıtlarda kömür üretimi geçen yıla göre yüzde 8 artışla 4,45 milyar tona ulaşırken, doğal gaz üretimi 10 milyar metreküpten fazla artarak 217 milyar küpe ulaştı. Yıllık ham petrol üretimi ise yeniden 200 milyon tonun üzerine çıktı.

Yenilenebilir enerji kapasitesi, 2022'de 140 milyon kilovatsaat artışla 1,2 milyar kilovatsaati aşarken, rüzgar ve güneş enerjisinin kapasitesi 120 milyon kilovatsaat artış gösterdi.

Çin, geçen yıl büyük ölçekli enerji projelerine yaklaşık 2 trilyon yuan (290,2 milyar dolar) yatırım yaptı.

Ülke, 2023'te fosil yakıt çıktılarında benzer yıllık artışları amaçlarken, yenilenebilir enerji kaynaklarından hidroelektrikte 430 milyon kilovatsaat, güneş enerjisinde 490 milyon kilovatsaat ve rüzgar enerjisinde 423 milyon kilovatsaat artış hedefliyor.

Çin hükümeti, 2030 yılında hane başına karbon salımı miktarını 2005 seviyesine göre yüzde 65 azaltmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimdeki payını, yüzde 25 arttırmayı planlıyor. Ülke 2060 yılında "karbon nötr olmayı" amaçlıyor.