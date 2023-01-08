Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Siirt'te 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Siirt-Kurtalan kara yolunda Abdulselam Acar'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Bayram Toprakcı idaresindeki minibüsle çarpıştı.
İsmail Vancı yönetimindeki hafif ticari araç da kaza yapan araçlara çarptı.
Kazada, sürücülerin de arasında bulunduğu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Siirt
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