Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 06:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de denizden bir kadının cansız bedeni çıktı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizden bir kadının cansız bedeni çıkarıldı.
Marmara Denizi'nde hareketsiz bir kişinin olduğu bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Denizden çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.
Cesedin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Nuray Kayar’a ait olduğu tespit edildi.
Kayar'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: Balıkesir
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