Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 06:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde seyreden B.Y. yönetimindeki otomobil, B.A.idaresindeki halk otobüsü ile çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsü ile beraberindeki M.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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