Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 06:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Yenimahalle ilçesi Şaşmaz Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Otomobilin çarptığı yaya yola savrulurken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ankara
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