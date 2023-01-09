Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 07:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Malatya'da otomobilin çarpması sonucu 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Elazığ istikametine seyir halindeki M.E'nin kullandığı otomobil, Malatya Çevre Yolunun Niyazi Mahallesi mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki man H'ye çarptı.
Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Etiketler: Malatya
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