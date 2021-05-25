Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Sivas'taM.Ö. idaresindeki 58 NP 600 plakalı otomobil, Olukman köyü yakınlarında, B.A'nın kullandığı 58 FR 184 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki T.Ö, A.Ö, D.Ö, Y.A, C.H, S.D. ve K.D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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