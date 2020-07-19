Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Öner Yenigül yönetimindeki hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolunun Sıcak Çermik mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Mirze, Medine Karagöz ve Cevriye Özkan, yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Sıradaki Haber
Sokak hayvanlarının mamasını çalan kişi kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz