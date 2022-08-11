Zara Sanayici İş İnsanları Derneği (ZASİAD) tarafından Sedille ve Bolucan köyleri ile Şeyhmerzuban Mahallesi'nde bu yıl 60 dönüm alanda ekilen Habeş buğdayının hasadı için tören düzenlendi.

Vali Yılmaz Şimşek, Sedille köyündeki hasat öncesi yaptığı açıklamada, "Zara Vakfımız ve ZASİAD'ın öncülüğünde akademisyenlerimizin desteğiyle bugünlere gelmiş yerli, milli tohumumuz Habeş buğdayının hep birlikte hasadını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaya öncülük eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy de laboratuvarlarda yapılan saflaştırma çalışmalarıyla Habeş buğdayında her yıl daha iyi sonuçlar aldıklarını dile getirerek, "Çoğalttığımız tohumları çiftçilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Habeş buğdayımız kalite bakımından yüksek potansiyele sahip bir buğday türüdür. Soğuğa ve birçok olumsuz etkene karşı gelebilmesinden ve kalitesinden ödün vermemesinden dolayı yöre için çok büyük önem taşıyor" diye konuştu.

ZASİAD Başkanı Şenel Çobanoğlu da "Bundan 8 yıl önce harabe bir bina içinde sandıktan çıkarılan bir avuç buğdayın yeniden var olma mücadelesine katkı sunmak üzere burada etkinliğimizin beşincisini düzenliyoruz" ifadesini kullandı.

10 ton rekolte bekleniyor

Konuşmaların ardından Vali Şimşek önce tırpanla, daha sonra biçerdöverle Habeş buğdayının hasadına katıldı.

Bölgede bu yıl 10 ton Habeş buğdayı rekoltesi bekleniyor.

İlçede 8 yıl önce metruk bir binadan çıkarılan sandığın içinde bir avuç buğday bulunmuş, yapılan incelemede tohumların Habeş buğdayı olduğu anlaşılmıştı. Tohumlara sahip çıkarak çoğaltan ZASİAD ve Zara Vakfı, ilerleyen zamanlarda bu buğdayın ekim alanlarını da yaygınlaştırdı. SBTÜ de söz konusu buğdayda verimin ve tohumların artırılmasına AR-GE çalışmalarıyla destek verdi.