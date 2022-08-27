Sivas Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, gençlik liderleri ve gönüllülerden oluşan 15 kişilik ekip, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda üzerindeki yazıları silindiği için okunması güç olan mezar taşları için kolları sıvadı.

Ellerinde boyalarla mezar taşlarındaki silinmiş isimleri yazan gönüllü gençler, yaklaşık 3 saatte 100'e yakın mezar taşının yazılarını yeniledi.