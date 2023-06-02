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Güncel
AA 02.06.2023 12:11

Sivas'ta gençlere köy yaşamı özendiriliyor

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde gençleri köy hayatına özendirmek amacıyla "Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim" projesi kapsamında tanıtım gezileri düzenlendi.

Sivas'ta gençlere köy yaşamı özendiriliyor

Akıncılar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen proje kapsamında, ilçedeki okullarda eğitim gören lise öğrencileri, Kaymakam Tarık Safa Kahveci ve kurum amirleriyle kırsaldaki yerleşim yerlerini gezdi.

Öğrenciler, Eskibağ, Kayı, Avşar, Aşağı Yeniköy ve Göllüce köylerini ziyaret ederek, buraların kültürünü ve tarihini tanıma fırsatı elde etti.

Göllüce köyünde öğrencilere eşlik eden Kahveci, "Hızla artan dünya nüfusu, küresel ısınma, salgın hastalıklar gıdayı dünyanın en önemli gündemi haline getirmiştir. Dolayısıyla temiz hava, sağlıklı gıda, stressiz yaşam denilince köyler akla geliyor. Verimli tarımı, toprakları, yeşil bitki örtüsü ve zengin su kaynaklarıyla Akıncılar ilçesi de adeta cennetten bir köşe" dedi.

Kahveci, gençlerin bu nimetlerin farkında olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu kadim topraklara sahip çıkmanız en büyük temennimiz. En büyük arzumuz, köylerde genç ve eğitimli çiftçiler görmek" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı da Eskibağ, Kayı ve Avşar köylerinin tarihiyle ilgili öğrencilere bilgi vererek, Anadolu'nun en doğusunda Kayı köyünün olduğunu, Kösedağ Savaşı'nın da Akıncılar Ovası'nda yapıldığını söyledi.

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