Sivas Belediyesince şehir genelinde sürdürülen alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde yapımı tamamlanan yağmur suyu hatlarının ardından içme suyu boru değişim çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Örtülüpınar ve Halil Rıfat Paşa mahallelerinde yapımı tamamlanan yağmur suyu hatlarının ardından içme suyu boru değişim çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında çürüyen ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen asbest borular, polietilen borularla değiştirilirken, yine eskimiş olan abone bağlantıları da yeni borularla değiştiriliyor. Yaklaşık bir hafta sürmesi planlanan çalışmalar kapsamında ara ara da su kesintileri yaşanabilecek."