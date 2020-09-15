İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent genelinde sağlıklı internet erişimi sağlanamayan kırsal mahalleler için tasarlanan 4 adet Mobil Tasarım Beceri Atölyesi ve Mobil EBA Noktası araçları hizmete girdi.

Belirlenen 128 noktada 1253 öğrencinin faydalanabileceği proje kapsamında ilçelere bağlı mahallere giden mobil araçlar sayesinde öğrenciler hem otobüslerde ve açık alanlarda EBA üzerinden eğitimlerine devam edebiliyor hem de beceri tasarım atölyesi aracında kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Kaynarca ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki EBA Destek Noktası'nda mobil eğitim araçlarının tanıtımını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, okul bahçesinde açılan masalarda ve otobüste eğitim gören öğrencilerle bir süre sohbet etti.

EBA üzerinden öğretmenlerle de selamlaşan ve mahallelilerle sohbet eden Durmuş, müzik atölyesinde eğitim gören kız öğrencinin gitarla çaldığı parçaya da eşlik etti.

"Şu anda 3 aracımız var, 4'üncüsü hazırlanıyor"

Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların eğitimi asla ihmal edilemez ve ertelenemez düşüncesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Her sorunun mutlaka bir çözümü olduğunu düşünerek EBA Mobil Destek Noktaları'nı araçlarla şehrin birçok yerine ulaştırdıklarını aktaran Durmuş, şu anda 3 aracın hazır olduğunu ve 4'üncüsünün hazırlandığını, bu anlamda hayırseverlerin de desteklerini beklediklerini ifade etti.

Durmuş, mobil destek araçlarının yanı sıra mobil tasarım beceri atölyesinin de bulunduğunu anlatarak, "Seyahat eden tasarım beceri atölyesinde öğrencilerimiz yazılım ve tasarım, hem görsel sanatlar hem de müzik atölyelerini kullanırken, diğer taraftan da EBA üzerinden canlı derslere katılabilme imkanı elde edecekler." dedi.

Sakarya'da bu kapsamda internete erişimde sıkıntı yaşanan 128 nokta tespit ettiklerini bildiren Durmuş, "Bu noktalarda 1253 öğrencimiz var. Amacımız, 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' düşüncesiyle çocuklarımıza elimizden gelen bütün imkanları sağlayarak uzaktan eğitimi yakın kılmak." şeklinde konuştu.