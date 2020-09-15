Jandarma ekiplerince iki köy yolundaki uygulama sırasında durdurulan iki kamyonetin korsan taşımacılık yaptığı tespit edildi.

Ekipler, kamyonetlerin arkasına tahtadan oturak yapıldığını ve köylerden ilçe merkezine yolcu taşındığını belirledi.

Trafik ekipleri, sürücülere toplam 5 bin 120 lira ceza kesti.