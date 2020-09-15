Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Adana'da alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Elmalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüne bağlı 8 arazöz ve 2 helikopterle havadan ve karadan müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
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