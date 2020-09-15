Adana'da alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Elmalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüne bağlı 8 arazöz ve 2 helikopterle havadan ve karadan müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.