Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olaylarını engellemeye yönelik çalışma yürüttü.
Bu çerçevede, yakalanan 5 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Sivas Dolandırıcılık
Son Haberler
- 16:18
- 15:56
- 15:59
- 15:53
- 15:41
Sıradaki Haber
Kırşehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz