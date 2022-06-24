Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de evlerden elektrikli eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kuşdilli, Yenice, Çukurçayır ve Bağbaşı mahallelerinde bazı ikametlerin kapılarının kırılarak elektrikli ev eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalar ve güvenlik kamerası analiz çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler H.K, E.K. ve S.E, ekiplerce yakaladı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.
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