Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 564 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 564 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
Sivas'ta yoğun kar yağışı sonucu kapanan köy yollarının açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.
Bu arada il genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinde bazı kısımları buz tuttu.
Sıcaklığın gece sıfırın altında 20, gündüz ise sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, soğuk hava kent merkezi ve ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiliyor.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas Ulaşım
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