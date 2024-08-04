Sivas'ta 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

M.A.A. (30) idaresindeki otomobil, Harun köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve araçta bulunan B.A. (30) Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
D.T. (69) yönetimindeki motosiklet Saraç köyü yakınlarında devrildi.
Yaralanan sürücü D.T. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.G'nin kullandığı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Bedirli kavşağında şarampole devrildi.
Yaralanan M.G, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.