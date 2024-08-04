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Güncel
AA 04.08.2024 10:09

Sivas'ta 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Sivas'ta 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

M.A.A. (30) idaresindeki otomobil, Harun köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve araçta bulunan B.A. (30) Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

D.T. (69) yönetimindeki motosiklet Saraç köyü yakınlarında devrildi.

Yaralanan sürücü D.T. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.G'nin kullandığı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Bedirli kavşağında şarampole devrildi.

Yaralanan M.G, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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