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Güncel
AA 01.05.2024 20:06

Sivas'ta 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ve Gürün ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

Sivas'ta 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı

N.I. (29) yönetimindeki otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Şarkışla ilçesi Gücük Tren İstasyonu mevkisinde şarampole devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.I. (37), D.Y. (36), K.Ş. (32), Y.S.Ş. (2) ve ismi öğrenilemeyen 5 günlük bir bebek yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gürün ilçesinde de N.Y. yönetimindeki otomobil, Ziyaret Geçidi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ş. ve G.Y. yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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