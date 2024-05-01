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Güncel
AA 01.05.2024 19:04

Düzce'de otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedaviye alındı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'de otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedaviye alındı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otelin mutfak ve depo bölümde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye Mahallesi Çuhallı mevkisinde bulunan 6 katlı otelin mutfak ve depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun duman oluşan oteldeki müşteri ve personel ekiplerce tahliye edildi. Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 3 otel personeli, Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, yaptığı açıklamada, yangının, itfaiye ekiplerinin ön tespitine göre elektrik kontağından çıktığını söyledi.

Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde gelerek müdahalede bulunduğunu aktaran Aslan, "Otelde yangının çıkış saatinde 44 odadan 14'ünün dolu olduğunu öğrendik. Odalarda bulunan 24 müşterimizin tamamı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Yangına müdahale etmeye çalışan ve dumandan etkilenen 3 personelimiz ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştır. Bu 3 personelimiz gözetim altındadır. Hastaneden aldığımız bilgi sağlık durumlarının iyi olduğu yönündedir. Bununla geçmiş olsun diyoruz. Rabbim beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

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