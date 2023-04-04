Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 06:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 12 metrelik istinat duvarı çöktü
[Fotograf: AA]
Sivas'ta bir apartmanın bahçesindeki istinat duvarının 12 metrelik bölümü büyük bir gürültüyle yıkıldı.
Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki bir apartmanın arka kısmında bulunan 5 metre yüksekliğinde, 15 metre uzunluğundaki istinat duvarının yaklaşık 12 metrelik bölümü yıkıldı.
Büyük bir gürültüyle devrilen duvardan kopan molozlar, apartmanın arka kısmında yer alan bahçedeki bir ağacı devirdikten sonra zemin kattaki iş yerinin camlarını kırdı.
İş yeri sahibi Cem ve oğlu Serkan Kılıç, olayın ardından polis ve belediye ekiplerine haber verdi.
Ekipler, istinat duvarının cadde tarafını güvenlik şeridiyle çevirdikten sonra hasar tespit çalışmalarına başladı.
Etiketler: Sivas
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