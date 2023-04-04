Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama göre, kentteki yağışlar yüzleri güldürdü.

Hafta boyunca devam eden yağışlar dolayısıyla Doğancı Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 51, Nilüfer Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 19'a yükselerek mevcut su rezervine önemli katkı sağladı.

Son yağışlarla birlikte Doğancı Barajı'nda 93 ve Nilüfer Barajı'nda ise 179 santimetrelik artış kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eldeki veriler ışığında barajlara hiç su girişi olmaması durumunda bile Bursa'nın 122 günlük su rezervinin bulunduğunu vurguladı.

Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı sıcak hava değişimleri ve kuraklık tehlikesinin her an kapıda olduğuna işaret eden Aktaş, vatandaşları içme suyunu tasarruflu kullanmaları ve içme suyu kaynaklarını başka amaçlar için kullanmamaları konusunda uyardı.