Atatürk Bulvarı'ndaki yemek dağıtımında konuşan Nazım Yiğit, Sivas'taki lokanta ve restoranlarını kapatıp, deprem bölgesine geldiklerini söyledi.

Kentteki 20 esnafın deprem bölgesine yardım için bir araya geldiğini belirten Yiğit, şöyle konuştu:

"Sivaslı esnaflar olarak gücümüzü birleştirdik. Pazar günü dükkanlarımızı kapatıp, deprem bölgesine geldik. Bir ton tavuk döneri bitirip, Sivas'a döneceğiz. Daha önce Kahramanmaraş'ta da Sivas köftesi dağıtmıştık. 81 il kardeştir, hep beraberiz. Bir arada olmaya devam edeceğiz. Hatay'a da gitmeyi planlıyoruz."

Yiğit, çadırlarda da çocuklara tatlı dağıtımı yapacaklarını sözlerine ekledi.