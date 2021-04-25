İstanbul'da 23 Nisan Cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren "Sefil Veli" mahlasını kullanan Kaplan'ın cenazesi, Davulbaz köyüne getirildi.

Ozanın cenazesi, öğle vakti köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Kaplan'ın ailesi, yakınları ve köylüler katıldı.

Davulbaz köyünde 1935 yılında dünyaya gelen ozan Veli Kaplan, küçük yaşta aile ve çevresinin yönlendirmesiyle müzikle tanıştı. Sık sık yörenin tanınmış ozanları ile bir araya gelen Kaplan'ın sanat hayatında yöre ozanlarının büyük etkisi oldu. 1972 yılında İstanbul'a taşınan Kaplan, burada kara yollarında işe başladı ve 1995 yılında emekli oldu. Deyişlerinde "Sefil Veli" mahlasını kullanan aşık, doğa, aşk, tasavvuf ve toplumsal içerikli konularda şiirler yazdı.