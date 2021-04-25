Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 10:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
[Fotoğraf: DHA ]
Rus savaş gemisi Noboyepkacck İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Karadeniz'e açıldı.
Rus Karadeniz donanmasına ait 142 borda numaralı 'Noboyepkacck' adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Rus Savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik ederken geminin ön ve arka güvertesinde bulunan can yelekli askerler İstanbul Boğazı'nı seyretti.
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