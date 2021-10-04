Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, kiraladığı evde 90 kediye bakan Hatice Alkan ile kiraladığı evde köpeklerin bakımını yapan Zeliha Özcan'a ziyarette bulundu.

Gönüllü olarak hayvanların bakımını yapan Alkan ve Özcan'ı tebrik eden Ayhan, "Sivas'ımızda kedi evleri var, kedi evlerinden birini ziyaret ettik. Gönüllü kardeşlerimizi tebrik etmek, takdir etmek için bir araya geldik. İlimizde 4 adet kedi evi var. Bu arkadaşlarımıza da nasıl destek olabiliriz, nasıl yardımcı oluruz, belediyemizde nasıl bir çalışma yapabiliriz bunu istişare etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta kedi evine yönelik çalışmanın belediye tarafından başlatıldığına dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Memleket sevgisi sadece toprağı sevmekle değil böceğiyle, bitkisiyle, hayvanı ile sevmektir. Bizim kültürümüzün, medeniyetimizin özü de bu. Bu arkadaşlarımız gönüllü görev üstlenmişler ama arkadaşlarımızın yaptığı görevden komşuları da ister istemez biraz rahatsızlık duymuş onları da anlıyorum. Onlara da bir çağrımız var diyoruz ki her vatandaşımızın bir hayvanı, bir canlıyı sahiplendirirse evinde, bahçesinde muhafaza ederse kesinlikle bu tür kanunlara da bu tür projelere de ihtiyaç olmaz. Devletimizin bu konuda hassasiyeti var. Hayvanlarla ilgili gerekli koruma, muhafaza etme, klinik hizmetleri gibi ihtiyaçları giderme konusunda gerekli çalışmalar yapılıyor. Belediyemizin de bu konuda hassasiyeti var. İnşallah bu kedi evi ile Sivas'ımıza yakışır bir kedi evi barınağı oluşturulacak. Hanımları tebrik ediyor, örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz."