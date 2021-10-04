İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 27 Eylül-3 Ekim'de şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 34 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 107 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 20 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 4 kişiyi gözaltına alan ekipler, çalınan bisiklet, 695 kilogram inşaat malzemesi ve 10 bin lira değerinde sigarayı sahiplerine teslim etti.

Operasyonlarda tabanca, tüfek, bıçak ve 7 fişek ele geçirildi.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 2 şüpheli ve "torbacı" diye tabir edilen 5 kişi gözaltına alındı.???????