Düzce'de farklı nedenlerle sakatlanan ya da hastalanan bakıma muhtaç sokak hayvanlarına 22 yıldır evlerinin kapısını açan Dursun ve Esra Altıntaş çifti, iyileştirdikleri hayvanları yeni sıcak yuvalarına kavuşturuyor.

Sokak hayvanlarına yardımda bulunan derneklerde çalışırken tanışıp evlenen ve Merkez ilçeye bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde yaşayan Dursun (53) ve Esra Altıntaş (44) çifti, yaralı, sakat veya hasta sokak hayvanlarına sahip çıkmayı sürdürdü.

Evin bir odasını, kileri ve balkonu yaklaşık 10 kedi ve köpeğe tahsis eden çift, onların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yaşam alanlarından uzak bir bölgede çitlerle çevirdikleri alanda hasta hayvanlara da bakan çift, iyileştirdikleri can dostlarını sosyal medya üzerinden sahiplendiriyor.

Şimdiye kadar engelli ya da hasta yaklaşık 200 sokak hayvanını sahiplendiren çift, bir yandan da dernek faaliyetlerine katılarak hayvanların beslenme, barınma ve sağlık ihtiyaçlarına destek oluyor.

"Hayvanlarla iyi ilişkilerimiz olmalı"

Dursun Altıntaş, AA muhabirine, hayvanlarla insanların iyi ilişkiler içinde yaşaması gerektiğini söyledi.

Hasta ve ölmek üzere olan hayvanlara evlerinin kapılarını açtıklarını ifade eden Altıntaş, "Bu dünyada yaşamımıza devam etmek istiyorsak hem doğa ile hem de hayvanlarla iyi ilişkilerimiz olmalı. Hayvanlara karşı yapmış olduklarımız, hobi veya boş zamanı olan bir insanın yapacağı işler değil. Tamamen vicdanla alakalı durum. Bizler gidiyoruz, hasta ve ölmek üzere olan hayvanlara yardım ediyoruz, gerekirse evimize alıyoruz." diye konuştu.

Eşiyle birlikte günlük 100 hayvanı beslediklerini anlatan Altıntaş, şöyle devam etti:

"Evin etrafında baktığımız 10 kedi var ve 2 de sakat köpeğimiz var. Sadece kendi evimizin çevresinde değil, şehrin farklı bölgelerinde ilgilendiğimiz çok hayvan var. Çöplük alanlarını kontrol ediyoruz ve çevredeki ilçeler de dahil beslenmeleri için ciddi takviyeler yapıyoruz. Evi böldük şu anda, kedi ve köpeklerle ortak kullanıyoruz. Kiler dediğimiz saklama alanında onların mamaları ve diğer ihtiyaçları var. Bir odayı hayvanlara ayırdık ve eve rahatça girip çıkmaları için camdan aralık açtık. Balkon kısmını da onlara ayırdık. Farklı alanlarda baktığımız hayvanları ise sürekli kontrol ediyoruz. Evimizin yakınlarında besleme alanımız var, orada 7 yavrumuz mevcut. Hepsi hastaydı aldık iyileştirdik, orada bakıyoruz."

"Elimizden geldiği kadar tedavilerini yapmaya çalışıyoruz"

Hayvanlara isteyerek baktıklarını belirten Esra Altıntaş da "İnsanlardan uzak bölgeye kendimize bakım alanı yaptık ve orada hasta yavru köpeklere bakıyoruz. Elimizden geldiği kadar orada tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Alanda 7 köpeğimiz var ve hepsi çok ciddi hastalığa yakalanmıştı. Hepsini iyileştirdik ve şu anda iyi durumdalar. Aşıları yapıldıktan sonra sahiplendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Evlerindeki bir yavru köpeğin trafik kazası geçirdiğini, kalça ve ön patisinde kırıklar olduğunu aktaran Altıntaş, ameliyatın ardından hayvanın iyileşeceğini söyledi.

Altıntaş, "Vurulan bir köpeğimiz ve yine trafik kazası geçirmiş 3 bacaklı bir köpeğimiz var. Kör ve 3 bacaklı kedilerimiz var. Hepsi tüfekle vurulmuş veya trafik kazası geçirmiş hayvanlar. İnsanların hayvanlara zarar vermemesi ve trafikte dikkatli olmaları gerekiyor." diye konuştu.