Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 01:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas-Erzincan yolu ulaşıma kapatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Erzincan kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Ekipler kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Sivas'ı Erzincan'a bağlayan kara yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.
Kara yolunun Zara-İmranlı-Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermiyor.
Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri ise yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: Erzincan Sivas Ulaşım Kar Yağışı Trafik
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