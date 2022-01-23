Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 07:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Muğla Seydikemer'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız 30 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliye 57 bin lira ceza kesildi.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'nde S.Y. ve C.Y.'nin silah alım satımı yaptıkları ve izinsiz işletilen silah tamir atölyeleri bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, ruhsatsız 30 av tüfeği ve 8 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilere 57 bin 428 lira ceza kesildi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Muğla Silah Kaçakçılığı
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