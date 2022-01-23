İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'nde S.Y. ve C.Y.'nin silah alım satımı yaptıkları ve izinsiz işletilen silah tamir atölyeleri bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, ruhsatsız 30 av tüfeği ve 8 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilere 57 bin 428 lira ceza kesildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.