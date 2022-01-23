Levent Hüseyin Ç. idaresindeki otomobil, Yenigün Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı ile Yeğenler Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Turgay M. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Turgay M. ile aynı araçtaki Hacer M., Fethi Sekin M. ve Menşure K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı Menşure K.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.