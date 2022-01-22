İstanbul'da etkisini artırması beklenen kar yağışı sebebiyle THY, bazı seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini söyledi.

Üstün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz.

23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir."

İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı uçuşlar için ise şu ana kadar herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı öğrenildi.

Uçuşlara ilişkin güncel bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz...

İstanbul Havalimanı Merkezli İptal Edilen Uçuşlar İçin Tıklayınız

Sabiha Gökçen Havalimanı Merkezli İptal Edilen Uçuşlar İçin Tıklayınız